Aurelynn (17) neemt deel aan Miss Belgiëverkiezing: “Vroeger was ik verlegen, nu groeit mijn zelfvertrouwen” Lieke D'hondt

04 augustus 2020

16u35 2 Ronse Het zijn spannende tijden voor Aurelynn Demets (17) uit Ellezelles bij Ronse. De studente doet een gooi naar het kroontje van Miss België 2021. Ze neemt deel aan de verkiezingswedstrijd vanuit de provincie Henegouwen, waar ze als Nederlandstalige haar mannetje staat naast de Franstalige kandidates.

Dat Aurelynn Demets graag een uitdaging aangaat, bewijst ze met haar deelname aan de Miss Belgiëverkiezing. “Daar hou ik inderdaad wel van”, vertelt Aurelynn. “Met mijn deelname wil ik graag de waarden waarmee ik ben opgegroeid, delen met zoveel mogelijk mensen. Dat gaat van genieten van het leven door te sporten, gezond te eten en een gezonde levensstijl tot aandacht voor wetenschap, respect voor mens en natuur en de eigenheid van elk individu. De taal die je spreekt, de stad waar je woont, je culturele achtergrond, de kleur van je ogen, huid of haar doen er niet toe. Alleen samen staan we sterk. ‘Tous ensemble’ mag niet enkel een voetbalgevoel blijven. Ik denk ook aan een Keniaans gezegde: ‘Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver gaan, ga samen’. Ik geloof dat België een fijn land is, waar samenwerken de sleutel is tot een nog mooier en sterker land. Dat wil ik met mijn kandidatuur graag naar voor schuiven.”

Overgrootvader is fan

Met haar deelname hoopt Aurelynn vooral op een mooie ervaring. “Ik ga nieuwe mensen leren kennen, vriendschappen sluiten en relaties opbouwen. Ik hoop België nog beter te leren kennen en op persoonlijk vlak nog veel te groeien. Ik ga vooral genieten van deze unieke kans.” De vrienden en familie van de oud-studente Wetenschappen-Wiskunde aan de Da Vinci Campus in Ronse zijn alvast enthousiast. “Veel mensen in mijn omgeving vinden het leuk om, in deze door corona moeilijke periode, uit te kijken naar mijn deelname aan Miss België. Ik heb al veel berichtjes gekregen van mijn familie, vrienden, klasgenoten en leerkrachten, maar ook op straat spreken mensen me aan. Dat heeft een positief effect op mijn zelfvertrouwen, want als kind was ik heel verlegen.” Aurelynn heeft ook één grote fan: haar overgrootvader. “Hij is fier dat ik deelneem aan Miss België. Hij is ook de persoon waar ik zelf het meest naar opkijk. Hij is nu 97 jaar en een echte doorzetter. Hij was oorlogsvrijwilliger en was actief in het verzet. Zijn doorzettingsvermogen is een inspiratiebron voor mij.”

Wie Aurelynns avontuur in de Miss Belgiëverkiezing wil volgen, kan terecht op haar Facebook- en Instagrampagina.