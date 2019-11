Asbest vrijgekomen bij brand van leegstaand winkelpand in Wijnstraat in Ronse: brandweer vraagt om ramen en deuren te sluiten Ronny De Coster

07 november 2019

20u12 33 Ronse Bij een felle brand in een leegstaand handelspand aan de Wijnstraat in het centrum van Ronse is vanavond asbest vrijgekomen. De brandweer en het stadsbestuur hebben aan bewoners in een straal van 50 meter rond het kruispunt van de Wijnstraat met de Begijnhofstraat gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Voorbijgangers sloegen alarm toen ze rond kwart voor zeven rook zagen opstijgen van onder de dakbedekking van het winkelpand op de hoek van de Wijnstraat en de Begijnhofstraat.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer kon beletten dat het vuur oversloeg naar aanpalende panden, maar het getroffen gebouw liep wel zware averij op.

“Het gaat om een leegstaand gebouw dat nog maar pas was verhuurd. Het zou vanaf 1 december gebruikt worden voor een popupwinkel. De nieuwe huurder zou vandaag nog ter plaatse zijn geweest, maar op het moment van de brand was niemand aanwezig” , weet de Ronsese burgemeester Luc Dupont.

Perimeter van 50 meter

Bij de brand is asbest vrijgekomen van de dakbedekking. Daarom heeft de brandweer een perimeter van 50 meter voorzien en aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. “De verspreiding van asbest is wel zeer plaatselijk“, zegt de burgemeester. “De brandweer spuit de straat in de omgeving van het uitgebrande gebouw schoon. Er is geen verder gevaar”, besluit de burgemeester.

De Wijnstraat blijft wel nog afgesloten voor alle verkeer. De oorzaak van de brand is niet gekend.