Archeologisch onderzoek de Vrijheid is afgerond Lieke D'hondt

30 augustus 2019

15u25 0 Ronse De archeologen die in Ronse de afgelopen maanden het historisch stadsdeel de Vrijheid hebben onderzocht, zijn sinds deze week uit het straatbeeld verdwenen. Fase per fase legden ze de geschiedenis van Ronse bloot in verschillende zones rond de Kleine Markt, maar het veldonderzoek is nu afgerond.

Nu de heraanleg van de Vrijheid ver is gevorderd, is ook het archeologisch veldonderzoek afgerond. De archeologen van Solva spendeerden verschillende maanden in de Vrijheid en ontdekten er onder meer middeleeuwse straten, klokkenovens, funderingen van het kapittelhuis, sporen van de grote stadsbranden op het einde van de 15e en het midden van de 16e eeuw, maar ook van de vroegste bewoning in de Vrijheid in de 12e eeuw.

Albert I-park

Maandag kan de aannemer starten met de rioleringswerken en de heraanleg van de Kerkhofweg. Als alles goed gaat, zijn de Kapittelstraat, Kerkhofweg en de waterbakken klaar in november. Ook het Albert I-park krijgt nog een make-over. Op het einde van november zal het Albert I-park klaar zijn om opnieuw aangeplant te worden.