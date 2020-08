Animatoren van speelplein Pagadders nemen kinderen op sleeptouw tijdens hittegolf en coronacrisis: “Vanaf dag één voelde ik me hier al veilig” Lieke D'hondt

12 augustus 2020

14u48 6 Ronse Een groep kinderen entertainen in het midden van een hittegolf en in volle coronacrisis, het is geen makkelijke opdracht. Toch geven de animatoren van speelpleinwerking Pagadders in Ronse het beste van zichzelf. En met succes: al wekenlang beleven de kinderen de leukste avonturen in een veilige omgeving op het speelplein.

Speelpleinwerking Pagadders heeft deze zomer de lokalen van Campus Glorieux geruild voor de Da Vinci Campus aan de Engelsenlaan. Daar organiseren de monitoren allerlei activiteiten voor de kinderen in bubbels van maximum vijftig. “Een goede zet”, zegt hoofdanimator Ibbe Geenens. “We hebben hier meer ruimte, grote zalen waar we in kunnen spelen, een grote tuin en een bos. Zeker als het zo warm is als nu, komt dat goed van pas. Dan spelen we vaak binnen, want de kinderen zouden anders te veel afzien van de warmte. We focussen nu ook op rustigere activiteiten, zoals knutselen. Als het niet te heet is, gaan we even naar buiten om in de schaduw waterspelletjes te spelen en op vrijdagnamiddag sluiten we de week af met een film.” Veel drinken en zonnecrème smeren behoren ook tot de dagelijkse handelingen op het speelplein. “We willen absoluut voorkomen dat de kinderen verbranden of ziek worden door de warmte”, zegt Ibbe. Maar zelfs een eenvoudige handeling zoals het insmeren van de kinderen of water uitdelen verloopt in tijden van coronacrisis net dat tikkeltje anders. “De kinderen smeren zichzelf in, enkel kleuters helpen we een beetje als het niet goed lukt. En door de coronacrisis mogen we ook geen water uitdelen in bekers. Iedereen brengt elke dag dag zijn eigen, gelabelde drinkfles mee om de risico’s te beperken.”

Kinderen zijn mee

Animatoren moeten in coronatijdens dus op extra veel zaken letten, maar dat doen ze in Ronse bijzonder goed. Tot nu toe zijn er geen coronabesmettingen vastgesteld op het speelplein, dat vrijdag voor de laatste keer open is. “In het begin dacht ik dat ik me op het speelplein onveilig zou voelen, maar dat was helemaal niet het geval”, vertelt Ibbe. “Vanaf dag één voelde ik me hier veilig en we merken dat de ouders hun kinderen met een gerust gevoel afzetten. We hebben wel enkele nieuwe regels ingevoerd voor de ouders. Zij moeten bijvoorbeeld hun kinderen afzetten aan de ingang en moeten een mondmasker dragen. De kinderen ontsmetten allemaal hun handen en we letten nog meer dan anders op het handen wassen tussendoor. De kinderen weten zelf ook wat er aan de hand is, dus het is voor ons niet echt vreemd om hier allemaal rekening mee te houden.” Eens de kinderen aan het spelen zijn, mogen ook bij de monitoren de mondmaskers uit en kan de aandacht toch iets meer naar het spelen en ravotten.