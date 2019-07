Animatoren van speelplein Pagadders krijgen applaus voor hun niet aflatende inzet Lieke D'hondt

25 juli 2019

15u03 22 Ronse Het was donderdag een bijzondere dag voor de animatoren op speelplein Pagadders in Ronse. Stuk voor stuk kregen ze een luid applaus van de aanwezige kinderen, als dank voor hun inzet gedurende de hele vakantie.

De Dag van de Animator gaat ook in Ronse niet onopgemerkt voorbij. Naast een welverdiend applaus kregen de vrijwilligers ook een ontbijt, een mok en heel wat tekeningen. Die hadden de kinderen in de loop van de dag gemaakt. De tekeningen krijgen een plaats op de ‘wall of fame’, zodat iedereen ze kan bewonderen. Het respect voor de animatoren is groot, zeker in deze zware weersomstandigheden. Omdat het buiten te warm is, hebben de animatoren besloten donderdagnamiddag binnen te blijven en samen met de kinderen naar een leuke film te kijken.