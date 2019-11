Alleen wie niét te snel reed, moest vandaag aan de kant in Ronse Ronny De Coster

21 november 2019

17u10 0 Ronse De politie van Ronse heeft vandaag snelheidscontroles gedaan op de Ninoofsesteenweg. Deze keer waren het niet de overtreders, maar zij die zich wél aan de snelheid hielden, die aan de kant werden gezet. De agenten bombardeerden ze tot Control Cruisers.

“Overdreven snelheid is helaas een gekend fenomeen en in Ronse doen we heel veel snelheidscontroles. 95% van de chauffeurs houdt zich wél aan de limiet. Maar er was eigenlijk niets om positief rijgedrag aan te moedigen”, bedenkt de Ronsese politiechef Patrick Boel.

Daarom keerde de politie de manier van onderscheppen bij snelheidscontroles vandaag even om: wie te snel reed, werd door de agenten niét aan de kant gezet (maar krijgt uiteraard de boete wel thuis). Voor de voorbeeldige chauffeurs hadden de agenten een kleine attentie. “We zeggen alvast dat ze bedankt zijn en ze krijgen een sticker om op hun auto te kleven met de tekst Relax, ik ben een CONTROL CRUISER”, toont Patrick Boel. De actie van vandaag was niet eenmalig: de politie van Ronse wil nog veel meer chauffeurs zien pronken met zo’n Control Cruiser-sticker op de achterruit.