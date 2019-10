Alle kleuterscholen zetten deuren open Lieke D'hondt

21 oktober 2019

13u37 0 Ronse Ouders van kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaan, kunnen op woensdag 23 oktober al een bezoekje brengen aan Ronsese kleuterscholen.

In de meeste scholen vinden woensdag twee rondleidingen plaats, van 9 tot 9.30 uur en van 10.30 tot 11 uur. Enkel in de Landelijke Steinerschool De Ringelwikke zijn geen rondleidingen, in Campus Glorieux Kleuter in de Sint-Pietersnieuwstraat 4 en Campus Sint-Antonius Kleuter en Lager in de Aatstraat 270 en Zonnestraat 518 is er enkel een rondleiding om 10.30 uur. In de Campus Glorieux Kleuter in de Lorettestraat 190 en de Campus Sint-Antonius Kleuter en Lager in de Charles de Gaullestraat zijn er rondleidingen om 9 uur.