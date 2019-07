Alcoholslot voor bestuurder die voor vierde keer veroordeeld is voor alcohol in verkeer Lieke D'hondt

12u19 0 Ronse De vierde veroordeling voor rijden onder invloed is voor een 63-jarige bestuurder de veroordeling te veel. De politierechter legt hem een alcoholslot op.

De man uit Elzele bij Ronse was niet van plan om nog te rijden, maar stapte toch in zijn wagen na een ruzie met zijn zoon. Bij een politiecontrole blies hij 1,86 promille. In de politierechtbank drukte hij zijn spijt uit en benadrukte hij dat hij zijn wagen echt nodig heeft. De politierechter legt toch een strenge straf op, vooral omdat de man al drie andere veroordelingen voor intoxicatie op zijn strafblad heeft. De man moet een boete van tweeduizend euro betalen, een rijverbod van twee maanden ondergaan en een geneeskundige en psychologische proef afleggen. De politierechter legt hem tot slot voor één jaar een alcoholslot op dat hij moet laten installeren in zijn wagen.