Alain Remue geeft in Ronse voordracht over cel vermiste personen Lieke D'hondt

30 september 2019

18u23 0 Ronse S-Plus Ronse organiseert op 24 oktober een voordracht met als thema ‘Achter de schermen van de cel vermiste personen’. Spreker is Alain Remue, commissaris en diensthoofd van de cel vermiste personen.

De voordracht vindt plaats op 24 oktober om 19.30 uur in CC De Ververij in de Wolvestraat. Tickets kosten vijf euro in voorverkoop en zeven euro aan de kassa. Ze zijn nu al verkrijgbaar bij Jean-Pierre Ternoot via s-plusronse@hotmail.com of op het nummer 0478/38.87.16.