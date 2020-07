Afvalophalers starten hele zomer uur eerder om hitte te vermijden Lieke D'hondt

De afvalophaling in Ronse zal tot eind september een uur vroeger starten. De ophalers beginnen hun ronde al om 6 uur ’s ochtends in plaats van 7 uur. Zo kunnen ze vermijden dat ze op het heetste moment van de dag moeten werken. Dat moet een verbetering zijn voor het personeel, maar ook voor de inwoners. Het afval zal sneller weg zijn uit de straten en moet dus niet lang in de hitte staan.