Afgestudeerde verpleegkundigen Vesalius Instituut krijgen diploma via drive-in Lieke D'hondt

01 juli 2020

09u58 0 Ronse De verpleegkundigen die dit jaar zijn afgestudeerd aan het Vesalius Instituut voor Verpleegkunde in Ronse hebben een bijzondere proclamatie gekregen. Ze verzamelden met de auto op de parking van de school om via een drive-in hun diploma op te halen.

De leerkrachten wilden hun studenten koste wat het kost een mooie proclamatie geven en kwamen op het idee om dat met de auto te doen. Per bubbel mochten de studenten in één auto plaatsnemen, waarna de studenten één voor een hun diploma mochten ophalen. Ook het omhoog gooien van het afstudeerhoedje kon uiteraard niet ontbreken. En zo is er opnieuw een mooie groep verplegers en verpleegsters afgestudeerd in Ronse.