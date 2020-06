Advies om Fiertel niet te stappen relatief goed opgevolgd Lieke D'hondt

07 juni 2020

16u34 0 Ronse De Fiertelommegang is deze nacht De Fiertelommegang is deze nacht in het grootste geheim gewandeld door een kleine delegatie, maar ook overdag gingen tientallen groepjes wandelaars op pad. Ze deden dat tegen het advies van de burgemeester in, die een Fiertel op eigen houtje te gevaarlijk vindt.

Officieel is de Fiertelommegang in 2020 geannuleerd. Er was zondag dus geen politie aanwezig om straten af te sluiten en kruispunten te beveiligen. Het advies om niet met vrienden of familie op pad te gaan, werd grotendeels opgevolgd. Hier en daar waren op het parcours van de ommegang wel groepjes wandelaars te zien, maar niet de duizenden stappers die normaal op Fiertelzondag de wandelschoenen aantrekken. Danick wandelde samen met vier vrienden. “Voor ons is dit traditie, we stappen de Fiertel elk jaar”, vertellen ze. “We weten wel dat het eigenlijk verboden is, maar deze nacht is de Fiertel wel gestapt. Als zij dat mogen, dan wij toch ook? Bovendien doen we niets verkeerd. We zijn maar met vijf en vorige week waren we ook aan het wandelen.”