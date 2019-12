Acht dagen rijverbod voor fietser die ademtest en bloedproef weigert na valpartij LDO

11 december 2019

15u44 3 Ronse Een 65-jarige Ronsenaar heeft in de politierechtbank een rijverbod van acht dagen en een effectieve boete van 1.200 euro gekregen. De man kwam met zijn fiets ten val toen een kat de weg overstak. Hij weigerde daarna een ademtest of bloedproef af te leggen.

De politie hield de man staande nadat hij met zijn fiets in de berm was gevallen. Hij weigerde een ademtest of bloedproef af te leggen, maar de opgeroepen dokter noteerde wel dat er duidelijk een alcoholgeur aanwezig was. De man mocht bij de politie blijven om te ontnuchteren en mocht het bovendien in de politierechtbank komen uitleggen. Daar ontkent hij dat hij met zijn fiets ten val kwam. “Ik ben niet gevallen door die kat, de politie heeft mij klemgereden. Het was pure provocatie”, vertelt de man. “Ik heb niets misdaan. Ik was niet dronken.”

De politierechter oordeelt dat de fietser toch een overtreding heeft begaan en legt hem een rijverbod van acht dagen en een boete van 1.200 euro op.