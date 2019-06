ABVV wil minimumloon van 14 euro per uur: “Te veel werknemers belanden in de armoede” Lieke D'hondt

14u30 0 Ronse Vakbond ABVV heeft vrijdagmiddag actie gevoerd in industriezone Klein Frankrijk in Ronse. Het ging om een ludieke actie waarbij alle arbeiders getrakteerd werden op een gratis lunch. “We willen aantonen dat we recht hebben op meer dan alleen de kruimeltjes.”

Op elke veertiende dag van de maand voert ABVV actie om de overheden en bedrijven ertoe te brengen een minimumloon van 14 euro per uur in te voeren. “In Ronse krijgen de werknemers nu minimum 12 euro per uur, in België ligt het op iets meer dan 9 euro”, zegt secretaris David Baele van de Algemene Centrale Oost-Vlaanderen. “We merken dat dat in de praktijk te weinig is. Vooral alleenstaanden belanden zo in de armoede, terwijl ze toch werk hebben. Wij pleiten er daarom voor om iedereen minstens 14 euro per uur te betalen. Want we hebben recht op meer dan de kruimeltjes alleen.”