Aantal bestellingen bij korteketeninitiatief Buurderij meer dan verdubbeld tijdens coronacrisis: “Iedereen op zoek naar alternatieven voor supermarkten” Lieke D'hondt

10 april 2020

16u03 0 Ronse De Buurderij in Ronse ziet het aantal bestellingen meer dan verdubbelen tijdens de coronacrisis. “De mensen zijn duidelijk actief op zoek naar alternatieven voor grootwarenhuizen. Ze willen grote winkels het liefst vermijden en verkiezen kleinschalige initiatieven.”

De Buurderij is een initiatief van Boeren en Buren dat via een online platform onder meer vlees, vis, groenten, zuivelproducten, brood en gebak van allerhande lokale producten bij de klant brengt. In normale omstandigheden is het wekelijks ophaalmoment in cultuurcafé De 3 Magiërs in de Wijnstraat een gezellig contactmoment, maar door de coronacrisis is het ophaalpunt tijdelijk verhuisd naar ’t Groen(te) Blaadje aan Breucq 26. Daar ontvangt verantwoordelijke Ilse Mahieur nu de klanten die op zoek zijn naar verse producten in de korte keten. En die klanten zijn nu met veel meer dan vroeger.

Ik kan als groenteteler een klant meenemen naar de moestuin om hem zelf te laten kiezen welke krop sla hij wil kopen. Het is jammer dat er een verschrikkelijk virus nodig was om deze bewustwording teweeg te brengen Ilse Mahieur

“Het aantal bestellingen is meer dan verdubbeld”, vertelt Ilse trots. “Enerzijds kopen de klanten meer omdat ze nu meer tijd hebben om te koken, of omdat er meer mensen thuis zijn en de kinderen bijvoorbeeld niet meer op school eten. Anderzijds merken we duidelijk dat mensen op zoek zijn naar alternatieven voor grootwarenhuizen. Ze houden op dit moment niet van de grote massa en willen de grote winkels zo veel mogelijk vermijden. Ze gaan actief op zoek naar kleinschalige initiatieven. We merken ook een grotere bewustwording: de klant wil weten waar het eten vandaan komt en dat is alleen maar positief voor de boeren. Appels groeien echt niet op een schaaltje in de supermarkt en ik kan als groenteteler soms eens een klant meenemen naar de moestuin om hem zelf te laten kiezen welke krop sla hij wil kopen. Het is jammer dat er een verschrikkelijk virus nodig was om deze bewustwording teweeg te brengen.”

Dankbaarheid

Ilse hoopt dat ook na de coronacrisis de klanten de weg naar de Buurderij zullen blijven vinden. “We zijn gewoontedieren, dus de kans is reëel dat velen na de coronacrisis in hun oude routine zullen vervallen en alles terug in de grootwarenhuizen zullen kopen. Maar anderzijds heeft de crisis toch heel wat mensen wakker geschud en ik geloof dat dit voor velen toch een ingrijpend effect zal hebben. Als producent ervaren we nu vooral veel dankbaarheid bij de mensen omdat we hen zoveel lekkers en gezonds kunnen aanbieden. Met het paasweekend in het vooruitzicht zal de chocolatier van onze Buurderij ook paaseieren met een leuke wens maken voor alle klanten die deze week iets besteld hebben. Zelfs met de nodige maatregelen die we nu moeten naleven, proberen we er een leuk moment van te maken.”

Het afhaalpunt van de Buurderij is tijdens de coronacrisis elke vrijdag open van 17 tot 19 uur om de klanten wat beter te kunnen spreiden. Daarna verhuist het opnieuw naar cultuurcafé De 3 Magiërs waar het open zal zijn tussen 17.30 en 18.30 uur. “We zijn ook van plan om na de coronacrisis een mini-Buurderij te openen in Breucq 26, voor de mensen die hun producten liever bij ons thuis oppikken en voor wie het op vrijdag niet haalbaar is. En in de toekomst willen we ook een afhaalpunt openen in café ‘In den Arend’ in Maarkedal, eveneens op zaterdag”, geeft Ilse nog mee. Bestellen kan via boerenenburen.be.