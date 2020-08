Aannemer start met heraanleg Kanarieberg, Schoonboeke en Maagdenstraat Lieke D'hondt

13 augustus 2020

10u38 0 Ronse De wegen- en rioleringswerken in Schoonboeke, een deel van de Maagdenstraat en de Kanarieberg in Ronse gaan op maandag 17 augustus van start. De werken zullen in totaal 120 werkdagen duren en gebeuren in verschillende fasen.

In de eerste fase neemt de aannemer het deel van de Kanarieberg tussen de Ninoofsesteenweg en de Molenbeek onder handen. De IJsmolenhoeve en de jeugdherberg De Fiertel zullen daarom niet met de auto bereikbaar zijn tussen 24 en 28 augustus.

In fase twee en drie is het de beurt aan de Ninoofsesteenweg, waar per weghelft gewerkt zal worden. In de vierde en laatste fase werkt de aannemer aan Schoonboeke en de Maagdenstraat, tot aan de grens met Ellezelles. Het einde van de werken is voorzien tegen de Fiertelommegang van 2021.