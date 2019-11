932.709,05 euro subsidies voor Campus Sint-Pieter om schoolgebouw te maken van kerk Lieke D'hondt

10 november 2019

18u22 0 Ronse Campus Sint-Pieter van de vrije basisschool Glorieux in Ronse krijgt van de Vlaamse overheid 932.709,05 euro subsidies om de Sint-Pieterskerk om te vormen tot schoolgebouw.

Op 1 september 2020 nemen de leerkrachten en leerlingen van Campus Sint-Pieter hun intrek in de Sint-Pieterskerk in de Lorettestraat. In tussentijd moet het gebouw omgevormd worden tot een school. Dat betekent extra muren en ramen optrekken, een sanitair blok bouwen en een speelplaats aanleggen. “De transformatie van de kerk vergt heel wat inspanningen. We zijn dan ook blij dat minister Ben Weyts € 932.709,05 vrijmaakt voor de aanpassingswerken”, reageert schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA).