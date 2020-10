870 leerlingen dansen samen Jerusalema-challenge Lieke D'hondt

10 oktober 2020

11u36 0 Ronse De leerlingen van het Katholiek Onderwijs Ronse (KOR) hebben samen de Jerusalema-challenge volbracht. Er dansten 870 leerlingen mee, verspreid over twee speelplaatsen.

“We wilden in het KOR secundair nog eens het gevoel van een massaevenement ondervinden”, zegt sportleerkracht en schepen van Sport Joris Vandenhoucke. “Vanuit een muzikale voorbereiding in de sportlessen hebben we, net als veel jeugdverenigingen, werkomgevingen en sportkampen, de passen op Jerusalema ingestudeerd. Onder de middag hebben we met 870 leerlingen op twee speelruimtes gedanst in een coronaveilige opstelling en met mondmasker. Zo kregen we nog eens het gevoel van een massafeest.”