7.000 cadeaucheques voor kwetsbare Ronsenaars Lieke D'hondt

06 oktober 2020

17u52 0 Ronse Kwetsbare Ronsenaars die door de coronacrisis inkomensverlies hebben geleden, krijgen via cadeaucheques een duwtje in de rug. Het OCMW krijgt van de Vlaamse regering 70.923,90 euro budget en gaat dat via gepersonaliseerde cheques uitdelen.

De financiële ondersteuning gaat in Ronse naar inwoners die tijdelijk werkloos zijn geweest en inkomensverlies hebben geleden, zelfstandigen die failliet zijn gegaan of eenmanszaken die onder de coronacrisis hebben geleden. In totaal zullen er 7.000 cheques van 10 euro in omloop komen. De cadeaubonnen kunnen enkel ingewisseld worden bij lokale handelaars, waardoor ook de lokale economie nog een extra duwtje krijgt. De Unie der Handelaars zet mee haar schouders onder het project. Handelaars kunnen bij de Unie terecht om de bonnen in te wisselen.