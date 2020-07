55.000 euro subsidie voor zomerschool en taalstimulerende activiteiten Lieke D'hondt

10u16 0 Ronse Ronse krijgt van de Vlaamse regering een subsidie van 55.000 euro voor de organisatie van taalstimulerende activiteiten en de zomerschool. De stad wil daarmee de leerlingen helpen die door de coronacrisis een achterstand hebben opgelopen.

“We beseffen dat door de coronacrisis veel leerlingen de leerstof niet hebben kunnen opnemen zoals dat zou moeten”, zegt schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Daarom organiseren we een zomerschool en projecten die focussen op het Nederlands. Zo kunnen de leerlingen hun kennis bijspijkeren.” Voor de organisatie van de zomerschool krijgt Ronse 10.000 euro subsidie, voor de andere taalstimulerende activiteiten is 45.000 euro subsidie voorzien. “Voor deze activiteiten werken we met verschillende partners samen. De basisscholen, buitenschoolse kinderopvang, het Huis van het Kind, de jeugd-, sport- en cultuurdienst en het agentschap Inburgering en Integratie. Met de organisatie van zomerscholen en taalstimulerende projecten bieden we de leerlingen de uitgelezen kans op een faire start van het nieuwe schooljaar.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is blij dat Ronse initiatieven neemt. “We zijn zeer tevreden dat Ronse deze enorme inspanning levert om de leerlingen die het hard nodig hebben op de best mogelijke manier te ondersteunen.”