39-jarige Ronsenaar gedagvaard voor poging doodslag op zijn nonkel: “Ik heb hem niet gestoken met die schaar” LDO

22 november 2019

15u08 1 Ronse Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van dertig maanden gevorderd voor een 39-jarige Ronsenaar die zijn nonkel met een schaar in de borst zou gestoken hebben. De beklaagde ontkent.

De Ronsenaar kampte met een drugverslaving en ging daarom regelmatig om geld vragen bij zijn familie. Bij een van de bezoekjes aan zijn grootouders kwam het tot een zware discussie met zijn nonkel. De discussie ontaarde in een gevecht, waarna de beklaagde naar een schaar greep en die in de borst van de nonkel plantte. “De feiten zijn zeer ernstig. Gelukkig heeft de schaar een rib geraakt. Was het een paar millimeter verder, dan zou er een slagader geraakt zijn”, zegt meester Deputter, de advocaat van het slachtoffer. De beklaagde wordt nu vervolgd voor poging doodslag, doodsbedreigingen en belaging. Het parket vordert dertig maanden cel.

De man ontkent zelf dat hij met de schaar gestoken heeft. “Mijn nonkel heeft mij uitgedaagd en we hebben gevochten. Ik heb daarna naar een schaar gegrepen, maar ik heb ze laten vallen. Ik heb nooit uitgehaald”, vertelt de man in de rechtbank. “De wonde in de borststreek van mijn nonkel is ontstaan door een sleutelbos die rond zijn nek hing.” Volgens zijn advocate meester Van de Moortel is het onderzoek naar de feiten ook niet goed gevoerd. “De schaar is nooit onderzocht, dus er is geen bewijs dat de wonde daardoor is ontstaan.” De verdediging vraagt daarom een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen.

De rechtbank zal op 6 december oordelen in deze zaak.