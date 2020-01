35 patiënten geëvacueerd voor brand in elektriciteitskast van Glorieuxziekenhuis in Ronse Ronny De Coster

14 januari 2020

12u42 52 Ronse In het algemeen ziekenhuis Glorieux in Ronse zijn de afdelingen nierdialyse en beeldvorming ontruimd als gevolg van een brand in een elektriciteitscabine. 35 patiënten zijn in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond.

De brand woedde in een elektriciteitscabine op de tweede verdieping van het ziekenhuis, waar de nierdialyse is gevestigd. “We werden door de brandalarminstallatie verwittigd, nadat zekeringen in een elektriciteitskast waren gaan smeulen. De brand op zich was beperkt, maar heeft wel veel rook verspreid”, vertelt Wim De Vos, noodplancoördinator en directeur Zorg van het ziekenhuis in Ronse.

Ook Medische Beeldvorming ontruimd

Meteen werd de nierdialyse, waar op dat moment ongeveer 25 patiënten aanwezig waren, ontruimd. “We hebben de patiënten versneld afgeschakeld en in veiligheid gebracht. Omdat de rook zich verder verspreidde, moest ook iedereen de afdeling Medische Beeldvorming op de eerste verdieping verlaten. Daar waren op dag moment tien patiënten aanwezig”, legt Wim De Vos uit. Voor de bestrijding van de brand waren manschappen van de brandweerposten Ronse, Brakel en Oudenaarde ingezet. Niemand raakte bij het incident gewond.