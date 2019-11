26.908 zwemmers in acht weken tijd: nieuw zwembad is een succes Lieke D'hondt

20 november 2019

11u11 0 Ronse Het nieuwe zwembad aan sportcomplex ’t Rosco in Ronse is een succes. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Jean-Pierre Stockman (sp.a) heeft opgevraagd. In acht weken tijd kwamen 26.908 mensen zwemmen.

“Het zwembad is nu acht weken open, waarvan zes weken voor publiek”, vertelt schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V). “We hebben 26.908 zwemmers over de vloer gehad, een mooi cijfer. Hopelijk kunnen we zo verder blijven doen.” Het succes van het zwembad vertaalt zich ook in een financieel cijfer. Tot nu toe liggen de inkomsten op 83.000 euro, wellicht te danken aan het feit dat veel zwemmers een abonnement hebben genomen. “In het oude zwembad lagen de inkomsten op 90.000 euro per jaar, dus dat bedrag gaan we al snel bereiken. Momenteel mogen we dus spreken van een succesverhaal”, zegt Vandenhoucke.

Jean-Pierre Stockman maakt zich wel zorgen om de glijbaan in het nieuwe complex. “Ik ben al enkele keren gaan zwemmen en de glijbaan werkte niet. Dat stoort veel mensen, want de glijbaan is één van de attracties.” De schepen van Sport is op de hoogte van de problemen. “We hebben de glijbaan twee keer moeten stilleggen om kleine aanpassingen te doen. Dat kan gebeuren als een constructie veel gebruikt wordt, maar ondertussen zou het probleem opgelost moeten zijn.”