25 nieuwe fietsen voor leerlingen Da Vinci Campus Lieke D'hondt

21 september 2020

15u00 0 Ronse De Da Vinci Campus in Ronse heeft 25 nieuwe fietsen aangekocht. De leerlingen mogen de fietsen onder andere gebruiken tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, of om zich snel naar de bibliotheek te verplaatsen.

De school kon de fietsen aankopen dankzij de sponsoring van de provincie Oost-Vlaanderen, VSV en de vriendenkring van de school. “We hebben ervoor gekozen om de fietsen bij een lokale handelaar in Ronse te kopen”, zegt directrice Vanessa Van Cauwenberge. “Daarnaast hebben we ook fluohesjes en fietshelmen voorzien, zodat we helemaal klaar zijn om veilig de baan op te gaan.”