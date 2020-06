22-jarige zonder rijbewijs veroorzaakt ongeval met bromfiets en vlucht weg LDO

11 juni 2020

16u45 0 Ronse Een 22-jarige Ronsenaar zal wellicht nooit meer vergeten dat hij voor een bromfiets die sneller rijdt dan 25 kilometer per uur een rijbewijs nodig heeft. De jongeman mocht het in de rechtbank gaan uitleggen, nadat hij zonder rijbewijs met zijn bromfiets een ongeval veroorzaakte en wegvluchtte.

De man uit Ronse kocht zijn bromfiets via Facebook. “De verkoper had gezegd dat het een klasse A was en ik heb mij daar verder geen vragen bij gesteld”, vertelt hij aan de politierechter. Nochtans kon hij met de brommer snelheden halen van meer dan 25 kilometer per uur. Een klasse B dus, waar wel een rijbewijs voor nodig is. Tijdens één van zijn ritjes veroorzaakte de jonge bestuurder een ongeval, waarna hij op de vlucht sloeg. De politierechter legt hem nu een maand rijverbod en een boete van 800 euro op.