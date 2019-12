19-jarige Ronsenaar steelt geld en handtas: “De speeltijd is voorbij” Lieke D'hondt

23 december 2019

12u40 0 Ronse A.D. uit Ronse is nog maar 19 jaar, maar moet zich wel al voor de tweede keer in de correctionele rechtbank verantwoorden. Deze keer hangt hem een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro boven het hoofd voor twee diefstallen.

Na bezoekjes aan de jeugdrechter en een veroordeling van 18 maanden voor diefstal met geweld moet de 19-jarige Ronsenaar zich opnieuw verantwoorden in de rechtbank. In de zomer van dit jaar heeft hij de inhoud van een portefeuille gestolen die tijdens de werkuren was opgeborgen in een frigobox. In november beroofde hij dan weer een 61-jarige dame van haar handtas. De vrouw kwam daarbij ook ten val. Hij kocht met haar bankkaart sigaretten en Red Bull in een nachtwinkel.

De advocaat van de man wijst erop dat zijn cliënt enkel steelt als hij in nood zit. “Het geld in de portefeuille heeft hij gestolen omdat hij dringend iemand moest terugbetalen. De diefstal van de handtas gebeurde dan weer op een moment dat hij het moeilijk had. Hij mocht een week zijn studio niet betreden en leefde op straat. Hij had honger en zag die dame passeren, met het gekende gevolg.”

Rechter Thomas Leroy wijst erop dat de man met het geld geen eten heeft gekocht, en dat het nu wel eens gedaan mag zijn met stelen. “De speeltijd is voorbij”, besluit hij.

De rechter zal op 6 januari een vonnis vellen.