18 maanden cel met uitstel voor 19-jarige die minderjarige met geweld besteelt in Stadstuin Lieke D'hondt

17 juni 2019

13u48 0 Ronse Ronsenaar H.G. (19) is in de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden voor zijn aandeel in de diefstal met geweld en de poging tot diefstal met geweld in de Stadstuin in Ronse op 5 april 2019. De straf is enkel effectief voor het gedeelde dat hij al heeft uitgezeten in voorlopige hechtenis.

Samen met een minderjarige vriend beroofde de 19-jarige man een minderjarige jongen die in de Stadstuin aan het wandelen was. Ze hielden het slachtoffer in een wurggreep en schopten hem. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met een cameralens en probeerden ook de rugzak en de portefeuille van het slachtoffer te stelen, maar daar slaagden ze niet in.

De minderjarige dader moet zich voor de jeugdrechter verantwoorden. De 19-jarige krijgt een celstraf van 18 maanden. Het effectieve gedeelte van de straf is beperkt tot de voorlopige hechtenis, dus in principe komt de man nu opnieuw vrij. Hij moet wel nog een boete betalen en een werkstraf van 60 uur uitvoeren voor een drugsfeit.