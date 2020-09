17-jarige pleegde overval op Carrefour in Ronse Ronny De Coster

18 september 2020

14u18 0 Ronse De overval vorige week op een winkel van Carrefour in Ronse was het werk van een 17-jarige. De verdachte is opgepakt en in een jeugdinstelling geplaatst.

Helemaal in het donker gekleed, stapte een overvaller vorige week vrijdag de buurtwinkel Carrefour op de site van het zorgcentrum Triamant, op de hoek van de Ninovestraat en Oscar Delhghuststraat, in Ronse binnen. De dader zwaaide met een mes naar de winkelbedienden en kon zo de inhoud van de kassa meegraaien.

Naar jeugdinstelling

Speurwerk en onderzoek van beelden van de bewakingscamera leidden de recherche van de lokale politie deze week naar de verdachte van de hold-up. Het gaat om een 17-jarige jongeman. Hij is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter in Oudenaarde. Die heeft beslist om de verdachte te laten opsluiten in de gesloten jeugdinstelling Everberg.