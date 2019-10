17-jarige Femke Delepée uit Ronse is beste zaalcommis van België 2020 Lieke D'hondt

08 oktober 2019

14u47 10 Ronse De 17-jarige Femke Delepée uit Ronse mag zich een jaar lang de beste zaalcommis van België noemen. De studente Restaurantbedrijf en Drankenkennis in het Stella Matutina in Michelbeke (Brakel) toonde zich aan de zijde van Simon De Tavernier de beste commis tijdens de Prijs Prosper Montagné in Brugge.

Femke Delepée volgt in haar zevende jaar in het Stella Matutina de richting Restaurantbedrijf en Drankenkennis, maar werkt ondertussen ook weekendshiften in restaurant Château Mylord in Ellezelles. Samen met maître d’hôtel Simon De Tavernier mocht ze afgelopen week strijden voor de Prijs Prosper Montagné van Club Prosper Montagné. Simon strandde in de finale op de tweede plaats, Femke veroverde de titel van beste zaalcommis.

Zenuwen

Tijdens de wedstrijd worden de deelnemers op verschillende vlakken getest op hun deskundigheid. Zo moeten ze de zaalbereidingen in orde brengen, een service en after dinner tot een goed einde brengen en een protocollaire bediening geven. “Ik moest de vier proeven zo goed mogelijk afwerken”, vertelt Femke. “Het was voor mij allemaal heel spannend. De afgelopen weken was ik al heel nerveus omdat ik mijn maître Simon en alle mensen die mij geholpen en gesteund hebben niet wilde teleurstellen. Tijdens de wedstrijd vielen de zenuwen wel mee, al was er toch wat stress omdat ik alles zonder fouten wilde doen. Ik denk dat ik de jongste kandidate was, maar ik heb me niet gemeten met de anderen. Dat zou me alleen meer stress hebben opgeleverd. Ik heb alleszins wel het beste van mezelf gegeven.”

Sommelier

“Een goede commis moet oog hebben voor de kleine dingen”, gaat Femke verder. “Je moet ook goed afgestemd zijn op de maître en direct weten hoe hij iets wil op het moment dat hij het vraagt. En tot slot moet je het vooral graag doen.” De jury van Club Prosper Montagné kon de aanpak van Femke duidelijk smaken en beloonde haar met de titel van beste zaalcommis. Ondertussen droomt Femke verder van een carrière in de horeca. “De passie voor de horeca is er gekomen door mijn neef. Hij heeft in enkele restaurants gewerkt en hij heeft de opleiding Sommelier gevolgd. Hij is mijn voorbeeld. Voorts ga ik ook vaak weg met mijn ouders, waardoor we veel mensen kennen in de horecawereld. Dat vind ik top. Zelf zou ik graag ook mijn diploma van sommelier halen en dat pad verder bewandelen. Ik weet niet zeker of ik in een restaurant wil blijven werken, maar in de horecasector wil ik zeker bezig blijven met wijn.”