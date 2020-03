1 miljoen wasbare mondmaskers op komst, dankzij bedrijf uit Ronse: “De eerste worden volgende week opgestuurd” Lieke D'hondt

19 maart 2020

15u31 0 Ronse Alsico, een bedrijf dat in Ronse werkkledij maakt, stelt haar middelen ten dienste van de zorgsector en overheden om tot één miljoen wasbare en desinfecteerbare mondmaskers te produceren. “We zien dit als een manier om een steentje bij te dragen aan een strijd die ons allemaal treft.”

Alsico nv en Alsico Hightech produceren werkkledij voor verschillende sectoren zoals industrie en zorg en zetten nu volop in op het maken van wasbare mondmaskers en andere kledij voor professionals die in de zorgsector actief zijn. “We zetten tijdelijk ons volledige productieapparaat in om de maskers te maken en te leveren aan ziekenhuizen, zorgprofessionals en openbare instellingen”, vertellen CEO Gauthier Siau en managing director Vincent Siau.

Bijzonder aan de mondmaskers van Alsico is dat ze gemaakt worden van materialen die doorgaans enkel gebruikt worden in operatiekwartieren en zogenaamde cleanrooms, zeer zuivere werkomgevingen waar bijvoorbeeld geneesmiddelen worden gemaakt. “De maskers zijn wasbaar tot op een temperatuur van 80 graden Celsius en ze kunnen minstens honderd wasbeurten doorstaan. Via stoomsterilisatie kunnen ze ook gesteriliseerd worden.”

Binnen- en buitenland

In Ronse zijn momenteel een twintigtal werknemers actief om de mondmaskers te produceren. “Zelfs mensen die normaal niet achter een naaimachine zitten, maar wel de technische vaardigheden hebben, helpen mee. We hebben letterlijk alle hens aan dek. Intussen hebben we ook in drie verschillende vestigingen in het buitenland orders gelanceerd om wekelijks 40.000 tot 60.000 maskers te kunnen maken. De eerste worden hopelijk volgende week opgestuurd.”

Het gaat om precies dezelfde maskers als degene die al jaren in de grootste farmabedrijven van Europa worden gebruikt Gauthier Siau en Vincent Siau, Alsico

De mondmaskers van Alsico voldoen aan de ziekenhuisnorm EN 13795-2, de klasse die gebruikt wordt voor lage risico’s. Het is voorlopig nog niet duidelijk of ze ook aan een hogere klasse voldoen, waar mondmaskers in de Europese Unie doorgaans in vallen. De maskers kunnen op dit moment namelijk niet gevalideerd en geanalyseerd worden bij het testinstituut Centexbel. “We zijn ervan overtuigd dat de maskers een basisbescherming bieden. Het gaat immers om precies dezelfde maskers als degene die al jaren in de grootste farmabedrijven van Europa, zoals Pfizer en Novartis, worden gebruikt”, klinkt het bij Alsico.

Geen commerciële doelen

Naast de mondmaskers stelt het bedrijf ook 25.000 cleanroomcoveralls ter beschikking uit de voorraad die in het bedrijf aanwezig is. Zorgprofessionals en overheden kunnen contact opnemen met Alsico om de mondmaskers of kledij te bestellen. Dat kan via het mailadres anke.desmet@alsicohightech.com.

Het bedrijf benadrukt ook dat het geen commerciële doelen nastreeft met deze actie. “Het is niet de bedoeling dat dit een commercieel verhaal wordt. Voor ons is dit een omschakeling van resources. We zien dit als een manier om een steentje bij te dragen aan een strijd die ons allemaal treft.”