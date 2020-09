1.760 euro boete en maand rijverbod voor 26-jarige die ongeval veroorzaakt , maar blijft ontkennen LDO

25 september 2020

13u36 0 Ronse Een man van 26 jaar oud is in de politierechtbank veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 1.760 euro. De Ronsenaar veroorzaakte een ongeval met zijn auto, maar blijft volhouden dat hij niet zelf achter het stuur zat.

De politie vond de beschadigde auto vlakbij het huis van de beklaagde, maar die was nergens te bespeuren. De man blijft dan ook volhouden dat iemand anders zijn auto heeft genomen en er een ongeval mee heeft gehad. Dat moet mogelijk geweest zijn, want hij bewaarde een tweede autosleutel in het handschoenkastje van de auto.

Het parket is ervan overtuigd dat de man wel zelf reed, onder andere omdat zijn gsm gecapteerd is op de plaats en het tijdstip van het ongeval. De beklaagde beweert dan weer dat zijn auto voor zijn huis geparkeerd stond en dat hij zich op de Grote Markt bevond. Omdat hij niet wil of kan zeggen wie dan wel met de auto heeft gereden, oordeelt de politierechter dat de Ronsenaar wel degelijk verantwoordelijk is voor het ongeval. Omdat hij op het moment van de feiten nog een jonge bestuurder was, moet de man naast het rijverbod en de boete ook zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen.