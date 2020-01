1.716 feestvierders dansen tegelijk de polonaise: nieuw Belgisch record staat op naam van Ronse Lieke D'hondt

12 januari 2020

11u48 0 Ronse Het is gelukt: Ronse heeft het Belgisch record polonaisedansen beet. Maar liefst 1.716 Bommels dansten zaterdagavond de polonaise op muziek van Steve Tielens. Ronse zet zo het Belgisch record van 1.412 personen een pak scherper.

Het heeft wat tijd en organisatie gevergd, maar het Belgisch record is wel binnen. Het was koningspaar Jens Delusinne en Justine Van den Driessche die samen met hun Bommelsvereniging De Clubmannekes het idee had opgevat om de recordpoging te ondernemen ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Bommels. Een deurwaarder heeft het aantal deelnemers vastgesteld, dus het record is officieel.