‘Zatte Bommel’ staat in brand, feestvierders duiken nog een laatste keer de cafés in Lieke D'hondt

14 januari 2020

00u00 0 Ronse De zeventigste editie van de Bommels zit erop. Koningspaar Jens Delusinne en Justine Van den Driessche hebben samen met de Raad der Bommels en hun Bommelvereniging De Clubmannekes de Bommelpop in brand gestoken en de sleutel van de stad opnieuw overhandigd aan burgemeester Luc Dupont (CD&V).

De Bommelsfeesten hebben dit jaar een succeseditie beleefd, met als hoogtepunt de Bommelstoet met 9.300 toeschouwers en het nieuwe Belgisch record polonaisedansen dat nu op naam van Ronse staat. De popverbranding luidt het officiële einde van de Bommels aan en gaat gepaard met veel traantjes. Als de pop helemaal is opgebrand, duiken de feestvierders nog een laatste keer de cafés in voor een feestnacht tot in de vroeg uurtjes. Daarna is het aftellen naar de volgende editie van de Bommels, waarin Jacky Vandewalle en Evi Vandenabeele van Bommelsgroep De Renteniers het nieuwe koningspaar zullen zijn.