‘Wintergroen’ van Kenneth Swaenen is nieuw stadsgedicht van Ronse Lieke D'hondt

31 januari 2020

16u47 0 Ronse Ronse heeft een nieuw stadsgedicht voor het jaar 2020. Kenneth Swaenen is de auteur van ‘Wintergroen’, dat door de jury werd gekozen als mooiste inzending. Een vers uit zijn gedicht krijgt een tegel op de poëzieboulevard tussen de Wijnstraat en het station.

De bekendmaking van het nieuwe stadsgedicht is het traditionele hoogtepunt van Gedichtendag in Ronse. De avond, met poëtische wandeling en optreden van Bart Herman, was ook dit jaar heel populair en uitverkocht. Naast het gedicht van Kenneth Swaenen waren er ook winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën. Ketsia Kundombaga won met ‘Geboorte’ in de categorie van 12 tot 14 jaar en Katrijn Sette schreef met ‘Stroom’ het mooiste gedicht van alle 15-, 16- en 17-jarigen. ‘Wintergroen’ van Kenneth Swaenen kon de jury het meest overtuigen in de categorie van 18 tot 35 jaar en ‘Kaart’ van David Troch won bij de 36-plussers. Tot slot kreeg ook Céline Foulon met een gedicht zonder titel de prijs van de Marnixring.

Wintergroen

Jij leert vader het best kennen

door kastanjes te verzamelen

en uit het raam te keilen op dagen

dat je jezelf minder graag ziet

op een steenworp van het huis

groei je op

jullie zien elkaar weer wanneer

ook hij zichzelf in de kou heeft gezet

wortel schiet – dan toch – maar steevast

weigert nog kleur te bekennen

jij trekt het al lang niet meer

en laat los

elke wandeling is een bijeen rapen

van de gedachte

dat onder elke oprit een stevige

handdruk huist

schuilen is voor onderweg

het regent

binnenshuis.

Kenneth Swaenen