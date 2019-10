“Wij kunnen jouw foto niet op Facebook zetten omdat je een hoofddoek draagt”: studente (19) voelt zich gediscrimineerd na mail van leerkracht Lieke D'hondt

20 oktober 2019

17u33 52 Ronse “We kunnen jouw foto niet posten op Facebook omdat je een hoofddoek draagt.” Deze reactie kreeg Aya Ouday van een leerkracht van de Da Vinci Campus Ronse. De leerlinge had een hele dag deelgenomen aan de YOUCA Action Day voor het goede doel en wilde net als de andere leerlingen van haar school tonen hoe ze die dag had beleefd.

De YOUCA Action Day heeft voor Aya Ouday een bittere nasmaak gekregen. De 19-jarige leerlinge Economie-Talen van de Da Vinci Campus Ronse ging een dag aan de slag bij het bedrijf Vandaele Construct. Haar loon, 55 euro, stond ze af aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. “De dag is goed verlopen, de ontvangst in het bedrijf was heel aardig en ze hebben me er goed behandeld. Mijn verantwoordelijke was ook heel tevreden met het werk dat ik er heb verricht”, vertelt Aya.

Gechoqueerd

Na haar werkdag stuurde Aya trots een e-mail naar haar leerkracht. “Met een foto en wat uitleg over mijn inzet voor de YOUCA Action Day, zoals de leerkracht had gevraagd. Het antwoord dat ik heb ontvangen, heeft me gechoqueerd. De leerkracht schreef: ‘Hoi Aya, bedankt voor je berichtje en de uitleg over je activiteiten van vandaag. Helaas kunnen we de foto niet posten op Facebook omdat je een hoofddoek draagt. Blij dat het voor jou een leuke ervaring was’.” De leerkracht verwijst hiermee naar het verbod op levensbeschouwelijke kentekens dat geldt op de school van het GO! Gemeenschapsonderwijs, voor onderwijsactiviteiten binnen én buiten de schoolmuren. “Nochtans heeft niemand mij verteld dat de YOUCA-dag een schoolse activiteit was en mocht ik van het bedrijf wel mijn hoofddoek dragen”, reageert Aya.

Mijn klasgenoten waren ook kwaad, maar van de leerkrachten kreeg ik geen steun. Ik heb de les huilend verlaten Aya (19)

Verbolgen heeft ze de e-mail van haar leerkracht aan enkele medeleerlingen en andere leerkrachten getoond. “Mijn klasgenoten waren ook kwaad, maar van de leerkrachten kreeg ik geen steun. Ik heb de les huilend verlaten.” Ondertussen heeft Aya samen met haar vader geprobeerd in dialoog te gaan met de directie, maar dat is nog niet gelukt. “We willen nog steeds samenzitten om dit uit te klaren. We zullen zien wat er maandag gebeurt.”

Dit was een schoolse activiteit, waardoor het dragen van levensbeschouwelijke kentekens volgens de visie van het GO! niet is toegelaten Reactie Da Vinci Campus Ronse

Aya heeft haar verhaal gedeeld op Twitter en Facebook, waar de kwestie veel reactie uitlokt. Ook de Da Vinci Campus Ronse heeft via Facebook verduidelijkt waarom de foto van Aya niet online kwam. “Wij kijken met een warm hart naar al onze leerlingen die zich tijdens de YOUCA-dag belangeloos en vrijwillig inzetten voor het project. Echter, ook dit was een schoolse activiteit waardoor het dragen van levensbeschouwelijke kentekens volgens de visie van het GO! niet is toegelaten. Als school vinden wij diversiteit en een mix van sociale en culturele verschillen een verrijking, maar deze beslissing kadert binnen onze taak om neutraal onderwijs aan te bieden”, reageert de school.

De scholengroep van de Da Vinci Campus heeft ondertussen aangekondigd in gesprek te gaan met de moslimgemeenschap in Ronse om de zaak uit te klaren.