"We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje": brugfiguren blijven ook tijdens coronacrisis actief Lieke D'hondt

03 juni 2020

11u52 0 Ronse De brugfiguren van Samenlevingsopbouw in Ronse blijven ook tijdens de coronacrisis actief. Onder het motto ‘Afstand is niet hetzelfde als afstandelijkheid’ blijven ze warme en solidaire boodschappen verdelen in de stad. De brugfiguren vinden dat broodnodig, zeker in deze Week van Verbondenheid.

Brugfiguren Serap, Zaineb en Eva beseffen maar al te goed dat de coronacrisis voor mensen in armoede extra belastend is. Wie in armoede leeft, ervaart elke dag een isolement, terwijl dat voor de meesten onder ons tijdens de coronacrisis slechts tijdelijk is. “Als je elke euro moet omdraaien omdat je een slecht betaalde job hebt, veel te veel moet betalen aan huur of moet leven van een beperkte uitkering wegens ziekte, dan blijft er niet veel over voor een sociaal leven. Je krijgt te maken met vooroordelen en vindt daardoor geen aansluiting bij anderen”, vertelt Zaineb. “Daarbij komt dat de crisis mensen angstig maakt”, vult Eva aan. “Ze willen geen enkel risico lopen op een boete die ze niet kunnen betalen. Of er is de schrik voor hoge ziekenhuisfacturen. Ze hebben de afgelopen weken geen voet buiten gezet en doen dat vaak nog steeds niet. Armoede gaat hand in hand met sociaal isolement. De coronamaatregelen versterken dat nog. We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje.”

Telefoonrondes en stoepgesprekken

Voor de brugfiguren van Samenlevingsopbouw is het tijdens de coronacrisis moeilijker om hun doelgroep te bereiken. De social distancing staat haaks op de nabijheid die voor hen zo belangrijk is. Ze improviseren daarom al weken met telefoonrondes en stoepgesprekken. Door aanwezig en aanspreekbaar te zijn in de stad, houden ze de vinger aan de pols. “We brengen wekelijks voedselpakketten rond”, vertelt Serap. “We nemen de tijd om te praten en te luisteren bij het afgeven. We helpen mensen met vragen over financiële moeilijkheden, huisvesting of andere problemen. We verwijzen hen zo goed mogelijk door naar de stad en Het Sociaal Huis, het CAW en andere Ronsese diensten om hulp te vinden. We helpen waar we kunnen.”

Schepen van Lokaal Sociaal Beleid Joris Vandenhoucke (CD&V) is tevreden dat de brugfiguren ook in coronatijden actief blijven. “Eva, Serap en Zaineb springen creatief om met wat ze het best kunnen: samen met onze diensten zoeken naar oplossingen, versterken van mensen en hen verbinden om eenzaamheid en armoede te bestrijden. Hun warmte geeft Ronsenaars moed. We zijn dan ook blij dat we als stad het project van de brugfiguren financieel kunnen ondersteunen.”