“We vieren in onze eigen bubbel”: Offerfeest ziet er dit jaar anders uit voor Ronsese moslims Lieke D'hondt

31 juli 2020

15u28 2 Ronse Moslims vieren vanaf vrijdag drie dagen lang het Offerfeest, maar dat verloopt door de coronacrisis uiteraard niet zoals andere jaren. Het gebed in de moskee, waar in Ronse soms duizend gelovigen naartoe komen, is geannuleerd. Ook uitgebreide bezoeken aan de hele familie zijn dit jaar niet mogelijk.

“We vieren het Offerfeest dit jaar elk in onze eigen bubbel”, vertelt Youssef Elidrissi. “Normaal zouden we op bezoek gaan bij de hele familie, maar nu houden we het bij ons eigen gezin. We houden wel contact met elkaar via sociale media. Het valt ook op dat veel moslims dit jaar in België blijven en niet naar hun land van herkomst afreizen om het Offerfeest daar te vieren.” Ook de gebedsmomenten in de moskee vallen door corona in het water. “Normaal komen we samen in de moskee om te bidden, maar door de strenge maatregelen mochten er maar honderd personen binnen. Omdat we weten dat er in Ronse soms duizend mensen komen bidden, hebben we besloten dat niet te laten doorgaan. We zagen het niet zitten om mensen te weigeren en weg te sturen, dus nu bidden we allemaal thuis. Het is vreemd om op deze manier te moeten vieren, maar we zijn het al wat gewoon van het Suikerfeest. De gezondheid primeert nu en hopelijk kunnen we volgend jaar, na de coronacrisis, opnieuw op onze vertrouwde manier het Offerfeest vieren”, besluit Youssef.