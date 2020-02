‘Tafelen met een Hart’: etentjes om kwetsbare jongeren een betere toekomst te geven Lieke D'hondt

10 februari 2020

12u52 0 Ronse Het Pedagogisch Centrum Wagenschot, dat ook een campus heeft in Heynsdaele in Ronse, lanceert op 14 februari de actie ‘Tafelen met een Hart’. In samenwerking met vzw Stappen en tientallen horecazaken in Vlaanderen zamelt het pedagogisch centrum geld in om kwetsbare jongeren te kunnen begeleiden naar een positievere toekomst.

Initiatiefnemers vzw Stappen en PC Wagenschot komen allebei op voor kwetsbare jongeren. Vzw Stappen is een begeleidingstehuis in Sint-Amandsberg (Gent) voor meisjes tussen 14 en 21 jaar die geplaatst zijn door de jeugdrechter of via jeugdhulpregie. Het PC Wagenschot biedt dan weer onderwijs, opvoeding en indien nodig ook een thuis aan jongeren met ernstige problemen ten gevolge van emotionele stoornissen of gedragsstoornissen, een verstandelijke beperking, kansarmoede of een maatschappelijke achterstand. Wie tijdens de actie bij één van de restaurants in onder meer Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Gent gaat eten, steunt onmiddellijk ook de jongeren.

Valentijn

“In 2018 hebben we samen met 38 restaurants en 6 sponsors een prachtig eindbedrag van ruim 18.000 euro ingezameld”, zegt Debbie Verlinden van het PC Wagenschot. “Mede dankzij deze mooie som kunnen we onze jongeren verder begeleiden naar een positievere toekomst. In 2019 ging ‘Tafelen met een Hart’ niet door en namen we uitvoerig de tijd om te brainstormen. Nu kunnen we met trots zeggen dat we op valentijn starten met een gloednieuw, trendy en catchy concept dat tot 31 maart zal duren.”

Wie zelf wil tafelen met een hart, kan op de website www.tafelenmeteenhart.be ontdekken welke restaurants deelnemen aan de actie.