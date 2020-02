“Taalgebruik van N-VA op sociale media verziekt debat over veiligheid” Lieke D'hondt

06 februari 2020

15u18 0 Ronse Youssef Elidrissi (Groen) betreurt het taalgebruik van meerderheidspartij N-VA op Facebook. De partij gebruikte het woord ‘terroriseren’ in haar communicatie na de woelige Bommelsnacht waarin jongeren een kat- en muisspelletje speelden met de politie. “Agressief taalgebruik over veiligheid verziekt het debat compleet.”

“Het kan niet zijn dat de amokmakers onze stad blijven terroriseren.” Deze boodschap stond te lezen op de Facebookpagina van N-VA Ronse na de uit de hand gelopen Bommelsnacht waarin vijf agenten verwondingen hebben opgelopen. Voor Groen-raadslid Youssef Elidrissi kan dergelijk taalgebruik niet door de beugel. “De incidenten die tijdens de Bommels zijn gebeurd, moeten we niet minimaliseren. Maar ik erger mij wel aan het taalgebruik op sociale media, zeker als dergelijk taalgebruik van een meerderheidspartij komt. ‘Amokmakers’ die ‘terroriseren’? In tijden van polarisatie moeten we beter letten op wat we zeggen. Als politici hebben wij een verantwoordelijkheid, want wat we zeggen heeft een impact op de maatschappij. Agressief taalgebruik over veiligheid verziekt het debat compleet. Ik roep dus op om, in het belang van Ronse, het debat in de toekomst op een serene manier te voeren.”

“In verhouding”

N-VA-fractieleider David Vandekerkhove blijft wel achter de bewoordingen van zijn partij staan. “Het was scherp, maar wel in verhouding met wat er gebeurd is. Als we zouden vragen aan de mensen wiens brievenbussen in brand zijn gestoken of waar bommetjes binnen zijn gegooid, zouden ze wel antwoorden dat ze zich geterroriseerd hebben gevoeld. Ik vind dat we het lef mogen hebben om de zaken te benoemen zoals ze zijn, want met pamperpolitiek gaan we niet veel bereiken. Samen met onze coalitiepartner CD&V gaan we de situatie aanpakken, maar voor je dat kan doen, moet je de zaken benoemen. En dat hebben wij gedaan.”