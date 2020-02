‘t Podium steelt de show met ‘Magasin General’ Lieke D'hondt

25 februari 2020

20u48 2 Ronse Toneelgroep ’t Podium brengt in Ronse de productie ‘Magasin General’ op de planken. De voorstelling is een bewerking van het gelijknamige stripverhaal van Regis Loisel en Jean-Louis Tripp. Jacob Valcke staat in voor de regie.

Het verhaal speelt zich af in het Canada van de jaren ’20 van de vorige eeuw. In het dorp Notre-Dame-des-Lacs leven de mensen op de maat van de seizoenen. ’s Winters trekken de mannen de bossen in om geld te verdienen zodat hun gezinnen aankopen kunnen doen in de enige winkel van het dorp: de Magasin General. Als de eigenaar van de winkel sterft en zijn weduwe de winkel draaiend tracht te houden, krijgt het dorp bezoek van Serge. Hij zal het dorp niet onberoerd laten.

Maar liefst 34 acteurs zullen tijdens de voorstelling op het podium staan. Zij spelen in CC De Ververij in de Zuidstraat in Ronse. De speeldata zijn 6, 7, 8, 12, 13 en 14 maart. Tickets kosten 12 euro, studenten betalen 10 euro. Per verkocht ticket schenkt ’t Podium een halve euro aan de MS Liga. Bestellen kan via de website www.tpodiumronse.be.