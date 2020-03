‘Solidaire Ronsenaars tegen corona’ wil meer mensen helpen: wie heeft hulp nodig? Lieke D'hondt

20 maart 2020

10u42 0 Ronse Sinds de start van de coronacrisis hebben verschillende Ronsenaars zich verenigd in de Facebookgroep ‘Solidaire Ronsenaars tegen corona’. Ze brengen er alle mooie acties in kaart en zorgen dat wie hulp nodig heeft ook hulp krijgt.

De Solidaire Ronsenaars gaan op stap om boodschappen rond te brengen bij kwetsbare mensen en ze zijn aan de slag om mondmaskers te maken. Ze krijgen ook allemaal richtlijnen om het vrijwilligerswerk op een gezonde manier aan te pakken en ze zijn verzekerd. “Maar Ronse zou Ronse niet zijn als het aanbod van vrijwilligers niet uitsteeg boven de vraag”, vertelt één van de initiatiefnemers. “Tegelijk merken we ook dat het soms moeilijk is om de mensen in nood te bereiken, zeker via de sociale media. Daarom hebben we contact opgenomen met de lokale sociale organisaties en we hopen ook via deze oproep meer mensen te bereiken.”

Wie hulp nodig heeft, kan Solidaire Ronsenaars tegen corona bereiken via ronsetegencorona@outlook.be en op het telefoonnummer 0497/93.56.17.

