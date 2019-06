“Ronsese identiteit is niet volledig zonder de Bommels”: Gunther Deriemaker (sp.a) wil meer aandacht voor Bommels in de Hoge Mote Lieke D'hondt

25 juni 2019

10u07 0 Ronse “De Bommelsfeesten moeten een plekje krijgen in het belevingscentrum Hoge Mote”, vindt oppositieraadslid Gunther Deriemaker (sp.a). In het toeristisch onthaal is nu vooral aandacht voor natuur, de Sint-Hermescultus en textiel, maar volgens Deriemaker is de Ronsese identiteit niet volledig zonder de Bommels.

“De Fiertel wordt vaak genoemd als de identiteit van de Ronsenaar, sommigen vinden dat de natuur hen bindt met Ronse, anderen vereenzelvigen zich met de textielgeschiedenis van Ronse en de sportievelingen blijven maar praten over de verschillende wielermomenten die we gekend hebben en identificeren zich met de wielerstad. Ook de Bommelsfeesten zijn volgens velen de identiteit van Ronse. De meeste Ronsenaars vinden zelfs dat onze identiteit een combinatie is van al deze puzzelstukjes”, legt Deriemaker uit. Om die identiteit uit te dragen en te tonen aan de toeristische bezoekers, stelt Deriemaker voor om in het belevingscentrum Hoge Mote ook aandacht te besteden aan de Bommels. “We zouden op één van de vrije muren de geschiedenis van de feesten kunnen weergeven. In de projectieruimte kunnen we een filmpje laten zien en we zouden een pop-up stand kunnen maken om de zeventigste editie van de Bommelsfeesten aan te kondigen en te promoten.”

‘Onmogelijk’

Het voorstel van Deriemaker kan op de steun rekenen van oppositiepartijen Open Vld, Groen en sp.a, maar meerderheidspartijen CD&V en N-VA zijn niet enthousiast. “We houden allemaal van de Bommels, maar we kunnen ze geen vaste plaats geven in de Hoge Mote”, reageert schepen van Toerisme Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Het belevingscentrum draait rond de pijlers natuur, Sint-Hermescultus en textiel. Het is een uniek project waar we subsidies voor hebben gekregen en dat subsidiedossier draaide rond die drie cruciale pijlers. We kunnen dus niet zomaar een vierde pijler toevoegen, want de Hoge Mote is geen klassiek museum. Toch zijn de Bommels hier en daar al aanwezig in het belevingscentrum en kunnen bezoekers aan de infobalie wel informatie verkrijgen. Een tijdelijke expo rond de zeventigste editie moet ook kunnen.”

Een ontgoochelend antwoord voor Deriemaker, die meer inzet had verwacht van de meerderheid. “Met wat creativiteit zou het toch moeten lukken om de Bommels een plaats te geven in het belevingscentrum. Ze zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed, dat is tenslotte niet niets.”