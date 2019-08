“Ronse bij de koplopers in Vlaanderen op vlak van activering van leefloners” Lieke D'hondt

23 augustus 2019

13u44 0 Ronse Schepen van Sociaal Huis Wim Vandevelde (N-VA) is tevreden over de geleverde inspanningen om mensen met een leefloon aan een job te helpen. “In 2018 begeleidde het OCMW 84 mensen in een individueel traject. Op het vlak van doorstroming naar werk bereikte het OCMW twintig keer een positief resultaat.”

Sinds 2017 bestaat in Vlaanderen het traject tijdelijke werkervaring (TWE), een individueel traject voor werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normale economische circuit. “Ronse maakt dankbaar gebruik van de nieuwe regeling, en met succes”, zegt Vandevelde. “Want het OCMW Ronse zet al sinds 2013 fors in op de activering van leefloners. Dankzij het nieuwe decreet van minister Muyters konden we de mensen nog beter begeleiden. Ronse zit nu bij de koplopers in Vlaanderen. Bovendien zit ook de verwerving van de Nederlandse taal vervat in het traject. In 2018 volgden 43 mensen de lessen Nederlands. In Ronse geldt een richtlijn voor het gebruik van Nederlands op de werkvloer. Het loont als mensen inspanningen leveren om tijdens het werk en in de omgang met collega’s Nederlands te spreken”, besluit Vandevelde.