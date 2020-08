“Personeel van woonzorgcentrum De Linde in Ronse onder druk om petitie te ondertekenen” Ronny De Coster

21 augustus 2020

13u24 0 Ronse Het conflict tussen de directie van het OCMW woonzorgcentrum De Linde en de vakbonden lijkt nog op te lopen. “Personeel wordt nu verplicht om een petitie te ondertekenen die de wantoestanden ontkent. Dit is ongezien”, reageren het gemeenschappelijk vakbondsfront van VSOA-lrb, ACOD-LRB en ACVod.

De vakbonden maakten deze week hier gewag van wantoestanden in De Linde, het woonzorgcentrum van de stad. “De directie van het wzc reageerde hier vrij onmiddellijk op: sinds gisteren liggen er petities in het wzc tégen de aanklachten van de vakbonden”, zegt Serge Meeuws van de liberale vakbond VSOA-lrb. Volgens de syndicaten wordt het personeel wordt door de hoofdverpleegkundigen aangespoord om te tekenen. “Dat moet met met naam, voornaam en handtekening. Doen ze dit niet, dan worden ze beschuldigd van “niet solidair” te zijn. Veel personeelsleden durven hierdoor niet anders dan te tekenen, uit schrik voor represailles. Gezien naam en voornaam dient te worden opgeschreven, ziet de directie uiteraard wie er wel en niet getekend heeft. Van machtsmisbruik gesproken! Dit is werkelijk ongezien” reageert het gemeenschappelijk vakbondsfront VSOA-lrb, ACOD-LRB en ACVod.