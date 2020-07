“Opmerkelijk gebrek aan vertrouwen”: sp.a betreurt verloop van nachtelijke Fiertel Lieke D'hondt

01 juli 2020

16u56 0 Ronse Midden in de nacht van 6 op 7 juni stapte een kleine delegatie de Fiertelommegang met een reliek van Sint-Hermes. Een krachtige symbolische actie om de jaarlijkse traditie van de Fiertel ondanks het coronavirus niet te doorbreken, maar wel één die bij enkele Ronsenaars op kritiek is onthaald. Zij mochten de Fiertel namelijk niet stappen. Pol Kerckhove (sp.a) vroeg burgemeester Luc Dupont (CD&V) om verduidelijking in de gemeenteraad.

De Fiertelommegang is een jaarlijkse hoogdag voor Ronse, maar het coronavirus trok er dit jaar een streep door. Het schrijn bleef binnen en de burgemeester riep iedereen op om niet te beginnen aan de tocht van 32,6 kilometer rond de stad. De verbazing was dan ook groot toen zondagochtend bleek dat een select groepje van tien toch de ommegang had gestapt met een reliek van Sint-Hermes. Hoewel velen de symboliek van de geheime actie wel begrijpen, uit oppositiepartij sp.a ook kritiek. “De burgemeester heeft de Ronsenaars in een video expliciet opgeroepen om de Fiertel niet te stappen, terwijl een beperkte groep al wekenlang op een plan broedde om dat toch te doen. De burgemeester was daarvan op de hoogte en dus ‘dik aan het liegen’ toen hij zei dat er geen Fiertel zou komen”, reageert Pol Kerckhove. “Bovendien blijkt dat niet alle schepenen van deze actie op de hoogte waren. Er is dus blijkbaar maar weinig vertrouwen in het schepencollege, alsof de leden niet discreet zouden kunnen omgaan met deze info.”

Uitzonderlijk

Burgemeester Luc Dupont benadrukt dat ook hij vindt dat de Fiertel van alle Ronsenaars is. “Maar in coronatijden gelden er andere normen en maatregelen. Mijn grootste bezorgdheid was de volksgezondheid, maar we wilden de traditie ook in ere houden. Daarom hebben we een compromis gesloten. Ook voor het Unesco-dossier zou dat belangrijk kunnen zijn, want zo bewijzen we dat de Fiertel ondanks corona in stand wordt gehouden. Het was een ongewone maatregel, maar het is wat het is. We hebben in de werkgroep met de voorzitters van de drie comités en de rector beslist om zo weinig mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de alternatieve Fiertel en daar heb ik mij aan gehouden. Daarom waren de andere schepenen niet ingelicht.” Kerckhove vindt dat net gevaarlijk. “Het zou de deur kunnen openzetten naar meer soloslim gedrag bij de schepenen”, vreest hij.

Schepen van Erfgoed Joris Vandenhoucke (CD&V) geeft toe dat hij samen met de Erfgoedcel enigszins ontgoocheld was over de geheimdoenerij, maar zegt de beslissing wel te begrijpen. “We hebben achteraf de nodige toelichting gekregen en we kunnen ons daarin vinden”, verduidelijkt hij tijdens de gemeenteraad. Schepen van Communicatie Aaron Demeulemeester (N-VA) is het daarmee eens. “De communicatie zou ik anders aangepakt hebben, maar ik vond het een mooie en krachtige Fiertel. Dat op zich vond ik goed.”