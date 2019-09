‘Kunstparcours’ laat jong en oud kennismaken met talrijke opleidingen aan de Kunstacademie in Ronse Ronny De Coster

10 september 2019

16u25 0 Ronse De Ronsese Kunstacademie organiseert op woensdag 11 september een Kunstparcours, dat bedoeld is als kennismakingstraject voor wie wel naar de academie wil, maar nog twijfelt aan de keuze uit de verschillende domeinen Muziek, Woordkunst/Drama, Dans en Beeldende & Audiovisuele Kunst.

“Ga je liever met klei, krijt, verf of met keramiek aan de slag? Wil je met meer zelfvertrouwen voor een publiek staan of je uitleven in theater? Of heb je zin om te leren dansen? Onze Kunstacademie is een kweekvijver voor artistiek talent van 6-jarigen tot 60-plussers”, nodigt beleidscoördinator Kristien Van Schuylenbergh van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen uit.

“Sinds vorig schooljaar is een nieuw decreet van de Vlaamse regering van toepassing. Maar het brede publiek heeft nog weinig notie van de uitbreiding van de opleidingen en van de mogelijke leertrajecten. Daarom is onze kennismakingsdag zeker nuttig”, zegt Van Schuylenbergh.

Vanaf 16 uur

Om 16 uur start een kennismakingstraject met alle cursussen uit de verschillende domeinen van de Kunstacademie: Muziek, Woordkunst/Drama, Dans en Beeldende & Audiovisuele Kunst. Vanaf 19 uur kunnen ouders aansluiten voor info en contact met de docenten. Ook volwassenen zijn op het parcours welkom.

Meer info: www.kunstacademievlaamseardennen.be