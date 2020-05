“Klanten hebben geen schrik om naar de markt te komen”: Ronsenaars kunnen opnieuw terecht op wekelijkse markt Lieke D'hondt

20 mei 2020

14u03 0 Ronse Onder een stralende zon is woensdag de eerste marktdag sinds de versoepeling van de coronamaatregelen georganiseerd. Op ruime afstand van elkaar stelden de marktkramers hun kramen op om voor het eerst sinds twee maanden hun Ronsese klanten terug te zien.

Handen ontsmetten bij het betreden van de markt, in één richting wandelen en voldoende afstand houden van elkaar: de meeste Ronsenaars hebben de boodschap goed begrepen. De bezoekers van de markt kunnen vanaf nu opnieuw op woensdag en zaterdag terecht bij hun favoriete handelaars, want op de drukste moment tekenen 49 marktkramers present. Ronsenaar Patrick Detand staat al veertig jaar met zijn textielkraam op de markt en is blij om terug te zijn. “Elke week sta ik op vijf markten, twee keer in Ronse en drie keer in Wallonië. Ik ben blij dat ik hier opnieuw mag komen, want in twee Waalse steden mag ik met mijn textielkraam niet naar de markt omdat er maximum vijftig kramen zijn toegestaan. Door de lokale manier van organiseren val ik uit de boot. Hier in Ronse is alles wel goed geregeld, de marktleidster heeft het goed aangepakt. Het scheelt ook dat we hier sowieso met maximum 49 zijn, dus iedereen mag terug verkopen. Na meer dan twee maanden ben ik absoluut blij om terug te zijn. Ook over de opkomst kan ik vandaag tevreden zijn. Volgens mij hebben de klanten geen schrik om terug naar de markt te gaan, want hier hebben ze veel meer plaats dan in bijvoorbeeld een supermarkt. Dankzij alle maatregelen, het eenrichtingsverkeer, de ontsmettingsgels en de afstanden is het hier best veilig.”

Schepen van de Markt Brigitte Vanhoutte (N-VA) is ook tevreden over het verloop van de eerste markt. “Alles is vlot verlopen, de bezoekers waren op hun gemak en tevreden. We zijn ook blij dat we via een app het aantal bezoekers hebben kunnen bijhouden. Via tellingen aan de in- en uitgangen van de markt hebben we ervoor gezorgd dat niet meer dan 330 mensen tegelijk aanwezig waren. Zo konden we de social distancing garanderen.” Zaterdag is er opnieuw markt in Ronse. Die zal verlopen onder dezelfde voorwaarden.