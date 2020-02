“Ik moest enkel de plantjes water geven”: parket vordert 30 maanden cel voor cannabisteelt LDO

27 februari 2020

13u38 5 Ronse De 37-jarige J.S. die momenteel in de gevangenis van Oudenaarde verblijft, heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het telen van cannabisplanten. De man werd in een woning in de Georges Desmetstraat in Ronse betrapt.

Eind 2019 start de politie een onderzoek naar een huurder van een woning in de Georges Desmetstraat. Die blijkt niet te bestaan en dus gaat de politie ter plaatse een kijkje nemen. Bij het binnenkomen van het huis stellen de agenten een cannabisgeur vast en kunnen ze het ventilatiesysteem van de plantage duidelijk horen werken. De 37-jarige beklaagde probeert eerst nog via het dak het huis te ontvluchten, maar kan later toch gearresteerd worden. In de woning was hij 460 cannabisplanten aan het kweken.

De man, die illegaal in België verblijft, houdt vol dat hij niet de spilfiguur achter de plantage is. Hij zegt dat hij pas een maand voor de inval is gecontacteerd om de plantjes water te geven. Het Openbaar Ministerie denkt dat er meer aan de hand is, aangezien in zijn gsm verschillende Nederlandse contacten werden teruggevonden die gekend zijn in het drugsmilieu. De procureur vordert een celstraf van dertig maanden en een boete van achtduizend euro. Op 12 maart kent de man zijn straf.