“Ik dacht dat ze mijn jobstudent overvallen hadden”: uitbater tankstation verklaart waarom hij 107 per uur te snel reed LDO

11 september 2020

15u16 0 Ronse Een 24-jarige uitbater van een tankstation in Ronse heeft van de politierechter een boete van duizend euro en een rijverbod van één maand gekregen. De man werd geflitst toen hij 197 kilometer per uur reed waar hij 90 mocht.

De bestuurder was naar eigen zeggen in paniek omdat hij dacht dat zijn tankstation in Destelbergen was overvallen. Het alarm was afgegaan en hij kon de student die daar aan het werk was telefonisch niet meer bereiken. Dus besloot de man vanuit Ronse plankgas te geven naar het tankstation in Destelbergen.

“Ik was me er niet bewust van hoe snel ik aan het rijden was. Ik weet zelf hoe het voelt om overvallen te worden en ik dacht enkel nog aan de student die daar aan het werken was”, legde de man uit in de politierechtbank. De procureur raadde de man aan om in dergelijke gevallen de politie te verwittigen. Van een overval bleek er uiteindelijk geen sprake, het alarm was per ongeluk afgegaan.