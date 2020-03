“Ga ploggen tijdens coronamaatregelen”, schepen wil van nood een deugd maken en doet oproep om zwerfvuil te ruimen Lieke D'hondt

23 maart 2020

10u30 0 Ronse Nu we niet veel anders meer kunnen doen dan een wandeling, loop- of fietstocht om fit te blijven, roept schepen Jan Foulon (CD&V) in Ronse op om van de nood een deugd te maken en vuilnis te ruimen terwijl je gaat joggen. “Plogging zou een nuttige en zinvolle tijdsbesteding zijn voor onze jongeren”, vertelt hij.

“Ik ga nu zelf vaak fietsen en joggen en ik zie veel Ronsenaars die dat ook doen”, vertelt Jan Foulon. “Vermits men vraagt om dat rond de eigen buurt te doen, kunnen we van de nood een deugd maken en kan iedereen zijn eigen buurt netjes houden. Ik denk dat dit een nuttige en zinvolle tijdsbesteding is voor onze jongeren. Neem een paar handschoenen of een grijper en een plastic zak mee op je volgende wandeling, loop- of fietstocht. Hou het wel veilig en maximum per twee. Zo houden we onze stad proper.”